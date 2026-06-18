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Путин поинтересовался у Минниханова стоимостью новых скоростных теплоходов

Путин и Минниханов поговорили о цене новых скоростных теплоходов.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поинтересовался новыми скоростными теплоходами, в том числе их стоимостью. Минниханов заверил, что цена «терпимая», однако Путин назвал их дорогими.

В ходе встречи президент отметил, что появляются хорошие суда гражданского назначения. Минниханов подтвердил, что теплоходы «А-145» и новый «Метеор» уже зарекомендовали себя и поставлены на маршруты.

Когда президент спросил: «Дорогие?», глава республики ответил: «Нормально. Терпимо».

Путин засмеялся и возразил: «Дорогие». Минниханов настаивал: «Нет-нет, не дорогие. Мы следим, чтоб лишних денег “.

Ранее стало известно, что глава государства назвал успех трассы М-12 достижением вице-премьера Марата Хуснуллина.