Путин поинтересовался у Минниханова стоимостью новых скоростных теплоходов

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поинтересовался новыми скоростными теплоходами, в том числе их стоимостью. Минниханов заверил, что цена «терпимая», однако Путин назвал их дорогими.
В ходе встречи президент отметил, что появляются хорошие суда гражданского назначения. Минниханов подтвердил, что теплоходы «А-145» и новый «Метеор» уже зарекомендовали себя и поставлены на маршруты.
Когда президент спросил: «Дорогие?», глава республики ответил: «Нормально. Терпимо».
Путин засмеялся и возразил: «Дорогие». Минниханов настаивал: «Нет-нет, не дорогие. Мы следим, чтоб лишних денег “.
Ранее стало известно, что глава государства назвал успех трассы М-12 достижением вице-премьера Марата Хуснуллина.