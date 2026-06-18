Суд не стал приостанавливать взыскание €200 млрд с Euroclear

Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановлении принудительного исполнения решения о взыскании около €200 млрд в пользу Центробанка РФ. Информация об отказе в удовлетворении заявления размещена в картотеке арбитражных дел.
По словам источника, суд отказал депозитарию в приостановлении исполнительного производства.
15 мая суд удовлетворил иск Банка России к Euroclear о взыскании €200 млрд убытков из-за блокировки активов и упущенной выгоды. Позднее решение было обращено к немедленному исполнению судебными приставами.
4 июня бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Также Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.