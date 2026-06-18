Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не стал приостанавливать взыскание €200 млрд с Euroclear

Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановлении принудительного исполнения решения о взыскании около €200 млрд в пользу Центробанка РФ.

Источник: Аргументы и факты

Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановлении принудительного исполнения решения о взыскании около €200 млрд в пользу Центробанка РФ. Информация об отказе в удовлетворении заявления размещена в картотеке арбитражных дел.

По словам источника, суд отказал депозитарию в приостановлении исполнительного производства.

15 мая суд удовлетворил иск Банка России к Euroclear о взыскании €200 млрд убытков из-за блокировки активов и упущенной выгоды. Позднее решение было обращено к немедленному исполнению судебными приставами.

4 июня бельгийский банк подал ходатайство о приостановлении исполнительного производства. Также Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.