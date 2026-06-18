Путин дал старт: в Татарстане запустили новый СПГ-завод

Президент России Владимир Путин дал разрешение на запуск нового завода по производству сжиженного природного газа в Татарстане. Соответствующее решение было принято в ходе церемонии ввода объекта в эксплуатацию.
Одновременно глава государства санкционировал начало испытаний первого отечественного компрессорного агрегата, предназначенного для крупнотоннажного производства СПГ. С просьбой о запуске предприятия и старте испытаний к президенту обратились участники церемонии.
После обращения Путин официально разрешил ввод объекта в работу. По его словам, реализация проекта имеет важное значение для развития российских технологий и укрепления промышленного потенциала страны.
Особенностью нового предприятия станет использование российского оборудования, созданного для нужд крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Испытания компрессора должны подтвердить его работоспособность в промышленных условиях.
В ходе церемонии также было отмечено, что запуск подобных объектов способствует развитию отечественного машиностроения и снижению зависимости от зарубежных технологических решений. Новый компрессор рассматривается как один из ключевых элементов производственной цепочки, необходимой для выпуска СПГ на крупных предприятиях.
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