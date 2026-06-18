Эксперт объяснил, почему бесконтактная оплата ведет к лишним тратам

Бесконтактная оплата снижает психологический дискомфорт от трат и может приводить к перерасходу, рассказал RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
По его словам, чем проще становится момент оплаты, тем слабее человек ощущает расставание с деньгами. Если при оплате наличными покупатель физически передает купюры, то карта, стикер, кольцо или оплата по биометрии делают платеж почти незаметным.
Якубович отметил, что психологи называют это эффектом «безболезненности платежа». Он может провоцировать спонтанные покупки, систематический перерасход и рост долговой нагрузки.
Особенно опасна такая привычка для людей с низкой финансовой грамотностью и молодежи, которая почти не пользовалась наличными деньгами.
Эксперт считает, что бороться с проблемой можно не отказом от технологий, а развитием финансовой дисциплины. Среди возможных решений он назвал приложения с наглядной визуализацией расходов и лимиты на бесконтактные траты, которые пользователь сможет снять только осознанно.