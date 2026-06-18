Глава Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тыс. сотрудников к 2030 году

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Глава германского автогиганта Volkswagen Оливер Блюме выступил в защиту курса на жесткую экономию и подтвердил планы сокращения 50 тыс. сотрудников к 2030 году.
«В 2026 году рамочные условия для автомобильной промышленности еще больше ужесточились», — заявил он на виртуальной встрече с акционерами. Его слова приводит агентство DPA. «Наше положение остается напряженным и сложным», — подчеркнул Блюме, добавив, что концерн обязан на это реагировать.
Весной Блюме назвал первые ключевые моменты реструктуризации. «Наша бизнес-модель, которая оставалась успешной на протяжении десятилетий, сегодня больше не работает. Мы должны ее развивать», — констатировал он, добавив, что работа в этом направлении уже ведется. «Другие важные решения мы примем совместно с наблюдательным советом летом», — уточнил Блюме. Цель, как заметил он, заключается в том, чтобы к 2030 году стать «самым привлекательным автопроизводителем в мире». При этом рентабельность продаж должна составить от 8 до 10%.
В вопросе запланированного сокращения 50 тыс. рабочих мест по всему концерну до 2030 года VW идет по графику. Только в рамках основного бренда, где под сокращение попадают 35 тыс. позиций, численность персонала к концу 2026 года уменьшится на 19 тыс. человек, указал Блюме. Он заявил, что уже согласованы 28 тыс. случаев добровольного увольнения, а заводские расходы на немецких площадках VW в 2025 году снизились более чем на 20%. Одновременно с этим Блюме подтвердил планы по дальнейшему снижению производительности заводов и ликвидации избыточных мощностей.
До 2030 года глава концерна намерен сократить мощности своих европейских заводов еще на 500 тыс. автомобилей — в дополнение к уже реализуемому сокращению мощностей на 1 млн автомобилей к 2028 году. Столько же планируется сократить и в Китае. Таким образом, по всему миру объемы производства уменьшатся на 1 млн машин. Подробностей о конкретных мерах Блюме на этом этапе приводить не стал.
Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца года на 28,4%, до 1,56 млрд евро. Volkswagen страдает от слабых показателей продаж, прежде всего в Китае и США. В мировом масштабе это привело к снижению объема поставок концерна за первый квартал 2026 года до 2,05 млн автомобилей всех марок, что на 4% меньше, чем год назад. Поставки снизились в основном в Китае и Северной Америке. Рост в Европе не смог компенсировать это падение.