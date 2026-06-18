Глава Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тыс. сотрудников к 2030 году

Ранее германский концерн отчитался о падении чистой прибыли за первые три месяца года на 28,4%, до 1,56 млрд евро. Volkswagen страдает от слабых показателей продаж, прежде всего в Китае и США. В мировом масштабе это привело к снижению объема поставок концерна за первый квартал 2026 года до 2,05 млн автомобилей всех марок, что на 4% меньше, чем год назад. Поставки снизились в основном в Китае и Северной Америке. Рост в Европе не смог компенсировать это падение.