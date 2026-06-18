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Финляндию ждет дачный обвал: на рынок выйдут тысячи домов

В ближайшие годы рынок загородной недвижимости Финляндии может столкнуться с беспрецедентным увеличением числа объектов, выставленных на продажу.

В ближайшие годы рынок загородной недвижимости Финляндии может столкнуться с беспрецедентным увеличением числа объектов, выставленных на продажу. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Основной причиной эксперты называют старение поколения финнов, активно приобретавших и строивших дачные дома в период с 1960-х по 1990-е годы. Многие владельцы такой недвижимости достигли преклонного возраста и все чаще отказываются от содержания загородных объектов.

Дополнительный поток предложений формируют наследники собственников. Нередко они принимают решение о продаже недвижимости, особенно если она расположена вдали от крупных городов и требует значительных расходов на содержание.

По оценкам сети агентств недвижимости OP Koti, входящей в финансовую группу OP-Pohjola, более половины всех дачных домов страны принадлежат пенсионерам. В результате смена поколений способна заметно изменить ситуацию на рынке и увеличить объем доступных для покупки объектов.

Наиболее востребованными остаются современные коттеджи и дачи у водоемов, расположенные в пределах полутора часов езды от крупных городских центров. В то же время удаленные объекты пользуются значительно меньшим спросом.

Средняя стоимость дачного дома в Финляндии сейчас составляет около 90 тысяч евро. Однако в зависимости от региона разница в ценах остается существенной. Наиболее заметное снижение за последний год зафиксировано в регионе Кюменлааксо, где стоимость загородной недвижимости сократилась на 34,5%.

Самые доступные объекты находятся на востоке страны у российской границы. Средняя цена таких домов составляет около 47,5 тысячи евро. Ранее этот сегмент рынка поддерживался интересом российских покупателей, однако после введения санкционных ограничений и закрытия границ владение финской недвижимостью для многих из них стало менее привлекательным, что привело к росту числа продаж.

По прогнозам финских аналитиков, демографические изменения затронут не только рынок дач. В течение ближайших двух десятилетий почти треть жилого фонда страны может освободиться из-за старения населения. Наиболее ощутимо этот процесс скажется на восточных регионах Финляндии и небольших населенных пунктах, где доля пожилых жителей традиционно выше, чем в крупных городах.

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