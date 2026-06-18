Финляндию ждет дачный обвал: на рынок выйдут тысячи домов

Средняя стоимость дачного дома в Финляндии сейчас составляет около 90 тысяч евро. Однако в зависимости от региона разница в ценах остается существенной. Наиболее заметное снижение за последний год зафиксировано в регионе Кюменлааксо, где стоимость загородной недвижимости сократилась на 34,5%.