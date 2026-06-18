Финансист Смирнов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе

Специалист ожидает снижения ключевой ставки Центробанка на 50 базисных пунктов до 14 процентов, что в долгосрочной перспективе станет системным негативом для российской валюты. Дополнительное давление на рубль может оказать возможное подписание меморандума между США и Ираном, которое приведет к удешевлению нефти до 75 долларов и спровоцирует рост валютных позиций спекулянтов.