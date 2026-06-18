Финансист Смирнов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара может составить от 73 до 73,5 рубля, евро достигнет отметки от 85 до 85,5 рубля, а юань установится на уровне от 10,8 до 10,9 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» озвучил эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.
Специалист ожидает снижения ключевой ставки Центробанка на 50 базисных пунктов до 14 процентов, что в долгосрочной перспективе станет системным негативом для российской валюты. Дополнительное давление на рубль может оказать возможное подписание меморандума между США и Ираном, которое приведет к удешевлению нефти до 75 долларов и спровоцирует рост валютных позиций спекулянтов.
На курс также повлияют оживление импортных операций и традиционный сезон отпусков, увеличивающие спрос на иностранную валюту. При этом значительную часть валютного предложения будут абсорбировать закупки Минфина в рамках бюджетного правила, а любые заметные геополитические изменения способны как усилить, так и ослабить позиции национальной денежной единицы.
Ранее инвестстратег Александр Бахтин назвал главные ошибки при покупке валюты.