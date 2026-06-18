Уиткофф заявил, что Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

По словам его источников, Уиткофф проинформировал об этом членов Конгресса США на брифинге, который состоялся в четверг в закрытом для журналистов формате. Как следует из материала, спецпосланник американского лидера заявил законодателям США, что «Иран пригласит агентство ООН, осуществляющее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов и начала работы по установлению и раскрытию мест, где находится имеющийся у Тегерана обогащенный материал».