Уиткофф заявил, что Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стив Уиткофф заявил американским законодателям, что Иран намерен допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press (AP).
По словам его источников, Уиткофф проинформировал об этом членов Конгресса США на брифинге, который состоялся в четверг в закрытом для журналистов формате. Как следует из материала, спецпосланник американского лидера заявил законодателям США, что «Иран пригласит агентство ООН, осуществляющее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов и начала работы по установлению и раскрытию мест, где находится имеющийся у Тегерана обогащенный материал».
Уиткофф уточнил, что допуск сотрудников МАГАТЭ на иранские объекты не предусматривается меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Однако, по словам спецпосланника, этот шаг оговаривается в подготовленном письме иранской стороны в МАГАТЭ.