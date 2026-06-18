Удар по кошелькам: конфликт вокруг Ирана лишит немцев сотен евро

Энергетический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, может обойтись Германии в десятки миллиардов евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты Института экономических исследований в Мюнхене (Ifo).
По оценке аналитиков, в текущем и следующем годах совокупные потери немецкой экономики достигнут €34 млрд. Основной причиной называют подорожание энергоносителей, которые Германия закупает за рубежом.
Согласно подсчетам института, финансовые последствия затронут практически каждого жителя страны. В среднем на одного гражданина придется около €400 дополнительных расходов, связанных с ценовым скачком на энергетическом рынке. Речь идет о части доходов населения, которая будет направлена на оплату возросшей стоимости импортируемых энергоресурсов.
Эксперты также представили прогноз по инфляции. По их оценке, в 2026 году рост потребительских цен составит 2,9%, а в 2027 году показатель сохранится на уровне 2,7%.
Как отмечает издание, влияние энергетического шока выходит за рамки рынка топлива и электроэнергии, поскольку рост затрат на энергоносители способен отражаться на расходах домохозяйств и общей динамике цен в стране.
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