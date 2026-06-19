Нацбанк поднял курс доллара и опустил курс евро на 19 июня перед выходными

Национальный банк изменил курсы валют на 19 июня, пятницу. В итоге, подрос перед выходными курс доллара, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, стали ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 19 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7864 белорусского рубля, 1 евро — 3,1983 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8011 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 18 июня, курс доллара подросли, а курс евро и курс российского рубля уменьшились перед выходными. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0148 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0176 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0119 белрубля.
Днем ранее Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 18 июня.