Нефтяной разворот: Кувейт отменил форс-мажор и возвращает прежние объемы

Кувейт начал ускоренное восстановление нефтедобычи после открытия Ормузского пролива и рассчитывает уже в ближайшую неделю выйти на уровень более 2 млн баррелей в сутки. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил генеральный директор Кувейтской нефтяной корпорации (KPC) шейх Наваф ас-Сабах.
По его словам, темпы возвращения к прежним объемам оказались выше первоначальных прогнозов. В компании рассчитывают, что при сохранении доступа международных коммерческих судов к кувейтским портам довоенные показатели добычи удастся восстановить в течение нескольких недель.
Глава KPC отметил, что за время кризиса в стране был выполнен значительный объем работ по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры, получивших повреждения. Это позволило приступить к более быстрому наращиванию производства нефти.
На этом фоне корпорация отменила все ранее введенные уведомления о форс-мажоре. Ас-Сабах подчеркнул, что компания намерена обеспечить возвращение к полному исполнению контрактных обязательств перед клиентами и организовать этот процесс без сбоев.
Возобновление работы нефтяного сектора последовало после подписания меморандума о перемирии между Ираном и США. Документ предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива, который имеет ключевое значение для поставок нефти из стран Персидского залива.
В начале марта KPC превентивно сократила объемы добычи и переработки нефти. Такое решение было принято на фоне неоднократных атак со стороны Ирана на объекты энергетической инфраструктуры эмирата.
Ожидается, что по мере восстановления добычи и экспорта Кувейт сможет постепенно вернуться к стандартному режиму работы нефтяной отрасли и восстановить объемы поставок на международные рынки.
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