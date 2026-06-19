Жёсткое решение ЕС: санкции против России продлили сразу на год

На практике система продления санкций в ЕС носит регулярный характер: ограничительные меры периодически продлеваются письменными решениями Совета Евросоюза каждые шесть месяцев. Процедура, как следует из представленной информации, не предполагает отдельного обсуждения каждого продления и осуществляется по установленному порядку.