Росимущество не смогло продать изъятый в Тамбовской области спиртзавод

В июле 2024 года по решению Тамбовского районного суда контрольный пакет акций «Амбер Талвис», 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК вместе со стопроцентной долей в его дочерней компании ООО РВВК перешли в собственность государства. По данным Генпрокуратуры, структуры прежнего собственника Юрия Шефлера (его деятельность признана в России экстремистской и запрещена) с 2022 по 2023 год перечислили ВСУ €38 млн.