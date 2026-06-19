Итоги аукциона по продаже ЮГК подведут в четвертый раз

Позднее голландский аукцион, назначенный Росимуществом на 26 мая, был признан несостоявшимся из-за того, что только один участник подал заявку для участия в торгах и внес задаток, тогда как аукционная документация требует наличия не менее двух заявок с внесенными задатками.