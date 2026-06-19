Итоги аукциона по продаже ЮГК подведут в четвертый раз

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Итоги повторного голландского аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы подведутся сегодня. Проведение самих торгов запланировано на 09:00 мск 19 июня, следует из данных «ГИС торги».
Ранее сообщалось, что на аукцион подана одна заявка от компании «Инновация», которая была отклонена.
В июне Росимущество начало прием заявок на повторный голландский аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» и иных компаний, входящих в группу ЮГК. Это четвертые торги по активу.
На голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи (до 81 010 019 000,5 рубля).
Шаг аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3 240 400 760,02 рубля), на повышение — 0,5% от начальной цены продажи (810 100 190 рублей) при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения.
Потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд рублей).
Об аукционе.
Первый аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК и других активов группы не состоялся из-за отсутствия заявок.
Позднее голландский аукцион, назначенный Росимуществом на 26 мая, был признан несостоявшимся из-за того, что только один участник подал заявку для участия в торгах и внес задаток, тогда как аукционная документация требует наличия не менее двух заявок с внесенными задатками.
Аукцион по продаже активов «Южуралзолота», проведенный в третий раз, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. На аукцион была подана только одна заявка, но претендент не был допущен к участию в торгах из-за отсутствия подтверждения внесения задатка.
Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуразолота», принадлежащих Константину Струкову.