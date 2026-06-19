Новый ГОСТ для чистых помещений начнет действовать в РФ с июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, устанавливающий требования к эксплуатации чистых помещений и связанных с ними контролируемых сред. ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2026 года и заменит действующий стандарт 2005 года, выяснил корреспондент ТАСС.
«Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации (СОЭ) для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. СОЭ включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживания и контроль (мониторинг)», — отмечается в документе.
Так, документ содержит рекомендации по уборке чистых помещений. В частности, уборка может включать очистку поверхностей помещений, оборудования и критически важных зон. При этом перед проведением работ необходимо учитывать совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, соблюдать требования к приготовлению растворов и контролировать эффективность очистки. Для труднодоступных мест допускается использование вакуумной уборки, а небольшие рабочие зоны могут очищаться влажными или спиртовыми салфетками.
Стандарт также устанавливает требования к обучению сотрудников, перемещению материалов и оборудования, процедурам переодевания, уборке помещений и техническому обслуживанию. Особое внимание уделяется персоналу, который рассматривается как один из основных источников загрязнений. В связи с этим документ содержит требования к гигиене, специальной одежде, поведению сотрудников и порядку их допуска к работе.
Кроме того, организации должны проводить оценку факторов, способных повлиять на уровень чистоты помещений, включая перемещение людей и материалов, проведение ремонтных работ, использование оборудования и порядок контроля загрязнений.