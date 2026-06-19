Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый ГОСТ для чистых помещений начнет действовать в РФ с июля

Документ, в частности, содержит рекомендации по уборке чистых помещений и устанавливает требования к обучению сотрудников.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, устанавливающий требования к эксплуатации чистых помещений и связанных с ними контролируемых сред. ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2026 года и заменит действующий стандарт 2005 года, выяснил корреспондент ТАСС.

«Настоящий стандарт дает руководство по структуре организации эксплуатации (СОЭ) для обеспечения эффективной работы чистых помещений с выполнением требований к чистоте. СОЭ включает в себя работу с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, уборку, техническое обслуживания и контроль (мониторинг)», — отмечается в документе.

Так, документ содержит рекомендации по уборке чистых помещений. В частности, уборка может включать очистку поверхностей помещений, оборудования и критически важных зон. При этом перед проведением работ необходимо учитывать совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, соблюдать требования к приготовлению растворов и контролировать эффективность очистки. Для труднодоступных мест допускается использование вакуумной уборки, а небольшие рабочие зоны могут очищаться влажными или спиртовыми салфетками.

Стандарт также устанавливает требования к обучению сотрудников, перемещению материалов и оборудования, процедурам переодевания, уборке помещений и техническому обслуживанию. Особое внимание уделяется персоналу, который рассматривается как один из основных источников загрязнений. В связи с этим документ содержит требования к гигиене, специальной одежде, поведению сотрудников и порядку их допуска к работе.

Кроме того, организации должны проводить оценку факторов, способных повлиять на уровень чистоты помещений, включая перемещение людей и материалов, проведение ремонтных работ, использование оборудования и порядок контроля загрязнений.