Новый ГОСТ для чистых помещений начнет действовать в РФ с июля

Так, документ содержит рекомендации по уборке чистых помещений. В частности, уборка может включать очистку поверхностей помещений, оборудования и критически важных зон. При этом перед проведением работ необходимо учитывать совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, соблюдать требования к приготовлению растворов и контролировать эффективность очистки. Для труднодоступных мест допускается использование вакуумной уборки, а небольшие рабочие зоны могут очищаться влажными или спиртовыми салфетками.