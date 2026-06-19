Эксперт Халезов: массового закрытия бизнеса после налоговых изменений не было

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Аномального оттока российский компаний после налоговых изменений не произошло, за январь — апрель 2026 года он составил около 3% и остался на уровне 2025 года. Об этом ТАСС рассказал бизнес-лидер сервиса управления процессами Kaiten Алексей Халезов.
«Прогнозы о массовом закрытии малого бизнеса после налоговых изменений 2026 года пока не подтверждаются реальными данными: обезличенная статистика по 4 тыс. команд, работающих на платформе Kaiten, этого не показывает. Отток за январь — апрель 2026 года остался на уровне около 3% и не вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда он составлял 2,7%. Доля компаний, ушедших именно из-за закрытия бизнеса, не превышает 1%», — указал Халезов.
По его словам, если бы малый и средний бизнес действительно массово закрывался под давлением реформы, это было бы заметно в первую очередь по оттоку: компании перестают платить, аккаунты замораживаются. «За первые четыре месяца 2026 года всплеска такого оттока мы не зафиксировали», — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что нагрузка на малый бизнес действительно возросла, и часть компаний это почувствовала, однако тезис о массовом вымирании сектора пока необоснован.
Расхождение между публичными прогнозами и реальной картиной Халезов объяснил тем, как устроено прогнозирование. «Один источник цитирует другой, оценка кочует из обзора в обзор, и многократное повторение начинают принимать за подтверждение», — отметил эксперт.
Главным вызовом для бизнеса в 2026 году он назвал не сами изменения, а сжатие источников роста. В этих условиях, по мнению Халезова, единственным рычагом остается внутренняя эффективность компании — сокращение потерь времени и простоев в работе.
Госдума в 2025 году приняла закон о поэтапном снижении предельного дохода для перехода плательщиков УСН (упрощенная система налогообложения) в режим уплаты НДС. В 2026 году порог уменьшился с 60 млн до 20 млн рублей в год. Предполагается, что в 2027 году он снизится до 15 млн рублей, а в 2028 году — до 10 млн рублей.