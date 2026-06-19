Эксперт Халезов: массового закрытия бизнеса после налоговых изменений не было

«Прогнозы о массовом закрытии малого бизнеса после налоговых изменений 2026 года пока не подтверждаются реальными данными: обезличенная статистика по 4 тыс. команд, работающих на платформе Kaiten, этого не показывает. Отток за январь — апрель 2026 года остался на уровне около 3% и не вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда он составлял 2,7%. Доля компаний, ушедших именно из-за закрытия бизнеса, не превышает 1%», — указал Халезов.