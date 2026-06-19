МегаФон ускорил трафик в Китай для хабаровчан

МегаФон вместе с China Telecom запустили новый магистральный канал связи между Хабаровском и Гонконгом. Теперь трафик от пользователя к сервисам двигается по сокращенному маршруту до Китая без необходимости пересекать несколько стран, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Раньше трафик к ряду китайских сервисов проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока: их запрос сначала проходил через всю страну и Европу, несмотря на географическую близость к КНР.
После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счёт этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое.
— Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: трафик в первом квартале 2026 года увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.
Запуск нового канала стал продолжением развития азиатского направления международной связности МегаФона. Оператор усиливает прямые маршруты обмена трафиком с ключевыми сетями по всему миру, чтобы обеспечить стабильный доступ к популярным цифровым сервисам, например, WeChat, Baidu, Taobao, AliExpress и другим.
Аналитики МегаФона отметили, что в Хабаровском крае чаще всего жители региона используют WeChat, трафик на это приложение вырос в 3,2 раза. В целом у дальневосточников увеличивается интерес к предложениям китайских маркетплейсов и переписке в приложениях для общения — рост в 5 раз. Хабаровчане стали вторыми по активности использования цифровых сервисов Поднебесной на Дальнем Востоке. На первом месте жители Приморья, третьем — абоненты оператора из Якутии.