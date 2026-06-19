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«Известия»: нефтегазовые доходы бюджета России могут достигнуть 1 трлн рублей

По информации источников газеты, это возможно, несмотря на снижение цен на нефть.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бюджет России в 2026 году может сохранить дополнительные нефтегазовые доходы на уровне около 800 млрд — 1 трлн рублей, несмотря на снижение цен на нефть в последние недели. Об этом рассказали «Известиям» опрошенные аналитики.

Как считает кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов, такой сценарий выглядит вполне реалистичным. По его словам, даже после недавней коррекции российская нефть остается выше заложенной в бюджет планки в $59 за баррель, а значит, сохраняется источник сверхплановых поступлений.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также придерживается аналогичной оценки. Он отметил, что в действующем бюджете уже заложено около 783 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. По его мнению, ранее высокие цены на сырье продолжают обеспечивать устойчивую доходную базу даже после коррекции рынка.

Так, в Минфине РФ считают, что в настоящее время пока рано прогнозировать объем дополнительных нефтегазовых доходов по итогам текущего года. Как отметили в ведомстве, поступления во многом будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и внешнеэкономической конъюнктуры в целом. При этом в министерстве подчеркнули, что действующее бюджетное правило позволяет сглаживать влияние колебаний цен на сырье и поддерживать устойчивость госфинансов.