«Известия»: нефтегазовые доходы бюджета России могут достигнуть 1 трлн рублей

Так, в Минфине РФ считают, что в настоящее время пока рано прогнозировать объем дополнительных нефтегазовых доходов по итогам текущего года. Как отметили в ведомстве, поступления во многом будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и внешнеэкономической конъюнктуры в целом. При этом в министерстве подчеркнули, что действующее бюджетное правило позволяет сглаживать влияние колебаний цен на сырье и поддерживать устойчивость госфинансов.