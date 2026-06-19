Новосибирск занял 39 место из 72 в рейтинге миграционной привлекательности

При расчете рейтинга учитывали два ключевых показателя. Баланс между жителями, которые хотят уехать, и теми, кто хотел бы переехать в город, оценен в 9 баллов. Второй показатель — соотношение местных жителей, планирующих купить жилье в другом регионе, и потенциальных покупателей из других городов — составил 19 баллов.