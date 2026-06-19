Комбинат питания Иркутска расширяет производство и внедряет новые технологии

Как отметила генеральный директор Любовь Пронина, АО «Комбинат питания» демонстрирует стабильное экономическое развитие, продолжает программу модернизации мощностей и регулярно получает отраслевые награды. В апреле этого года на выставке «Сибпродовольствие» предприятие завоевало шесть золотых медалей. В 2022-м его продукция вошла в перечень «Сто лучших продуктов России». Комбинат активно участвует в национальном проекте «Производительность труда» и признан одним из эталонных предприятий в стране.
«Более 85% наших поваров имеют пятый квалификационный разряд — это высший уровень профессионального мастерства. Для работы с детским питанием достаточно и третьего разряда, однако наш коллектив сознательно держит высокую планку: готовить для дошколят и учеников доверяем только самым квалифицированным специалистам», — добавила Любовь Пронина.
Она подчеркнула, что комбинат стремится к единому стандарту качественного и безопасного питания детей и продолжит развиваться, внедряя новые технологии и увеличивая ассортимент вкусной и полезной продукции для школьников, даже в условиях нестабильной экономической ситуации.
Сейчас комбинат обеспечивает питанием 64 школы и 129 детских садов, а также несколько областных учреждений. В планах — подключение оставшихся коррекционных школ, частных образовательных организаций и Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова.
Ключевое нововведение — эксперимент по обновлению школьного меню. В нем участвуют 17 школ. Детям предлагают новинки: молочные коктейли, котлеты, сырники, наггетсы и другие блюда, отвечающие принципам здорового питания, но при этом популярные у школьников.
Также в школах Иркутска комбинатом организовано индивидуальное питание для детей, нуждающихся в особом подходе. Более 230 учеников обеспечены диетическим и специальным меню с учетом медицинских показаний. Разработкой таких рационов занимаются технологи комбината совместно с медицинскими специалистами.
«Мы пережили непростой период, и сегодня подходим к работе иначе: стали внимательнее к запросам детей и их родителей. Сырье закупаем преимущественно у местных сельхозпроизводителей, которые уже не раз доказали качество своей продукции. Сейчас создаем корпоративный стандарт работы повара — четкий перечень действий и правил для каждого этапа приготовления», — подчеркнула Любовь Пронина.
На время летних каникул деятельность предприятия по обеспечению питанием детей не останавливается. Сейчас поставляют готовые блюда в школы, в которых работают лагеря с дневным пребыванием. Директор СОШ № 17 Ирина Курсакова отметила, что в школьной столовой особой популярностью пользуются блюда из курицы, творожная запеканка и каши.
Ученица Ида Паршина призналась, что больше всего любит рыбу, картошку и бульоны, Эллина Потапова отметила гречку и супы, а Лаврентий Сапрыгин — рассольник.