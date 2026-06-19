Комбинат питания Иркутска расширяет производство и внедряет новые технологии

«Мы пережили непростой период, и сегодня подходим к работе иначе: стали внимательнее к запросам детей и их родителей. Сырье закупаем преимущественно у местных сельхозпроизводителей, которые уже не раз доказали качество своей продукции. Сейчас создаем корпоративный стандарт работы повара — четкий перечень действий и правил для каждого этапа приготовления», — подчеркнула Любовь Пронина.