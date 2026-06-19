Роспотребнадзор вынес предостережение птицефабрике из-за жалобы на курицу

В Новосибирской области региональное управление Роспотребнадзора рассмотрело обращение жителя, который пожаловался на качество куриной продукции, купленной в одном из магазинов крупной торговой сети.
Как сообщили в надзорном ведомстве, жалоба поступила в октябре 2025 года. По словам покупателя, приобретённая тушка курицы не соответствовала требованиям качества. Изготовителем продукции была указана Новосибирская птицефабрика.
«С целью недопущения нарушений обязательных требований, управлением в адрес производителя, АО “Новосибирская птицефабрика”, вынесено предостережение», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что работа по контролю качества и безопасности продуктов питания, реализуемых на территории Новосибирской области, продолжается на постоянной основе.