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Роспотребнадзор вынес предостережение птицефабрике из-за жалобы на курицу

Покупатель купил продукт в магазине популярной сети.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области региональное управление Роспотребнадзора рассмотрело обращение жителя, который пожаловался на качество куриной продукции, купленной в одном из магазинов крупной торговой сети.

Как сообщили в надзорном ведомстве, жалоба поступила в октябре 2025 года. По словам покупателя, приобретённая тушка курицы не соответствовала требованиям качества. Изготовителем продукции была указана Новосибирская птицефабрика.

«С целью недопущения нарушений обязательных требований, управлением в адрес производителя, АО “Новосибирская птицефабрика”, вынесено предостережение», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что работа по контролю качества и безопасности продуктов питания, реализуемых на территории Новосибирской области, продолжается на постоянной основе.

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