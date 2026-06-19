Черногорский ГОК на севере края отгрузит первый концентрат из руды к концу года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительная готовность Черногорского горно-обогатительного комплекса, расположенного в 15 км от Норильска, составляет более 80%. Предприятие создается на базе месторождения меди, никеля и металлов платиновой группы.
В ходе рабочей поездки на север региона, темпы строительства оценил губернатор Михаил Котюков совместно с заместителями председателя Совета Федерации Николаем Журавлёвым и Инной Святенко.
Решение о разработке Черногорского месторождения получило федеральную поддержку. В 2021 году с участием Президента Владимира Путина подписан документ о финансировании проекта. Сейчас задача по созданию нового производства практически выполнена.
Первые партии медного и никелевого концентратов планируют здесь получить уже в ноябре текущего года. Более подробно о завершающих этапах строительства рассказал генеральный директор ООО «Черногорская ГРК» Ахмед Бажаев. По его словам, с февраля в карьере ведутся горные работы. Сейчас на фабрике монтируют основное технологическое оборудование, проходят испытания электротехнических систем. На ТЭЦ завершены основные строительно-монтажные работы, подан газ, идут пусконаладочные работы генерирующих установок.
На первом этапе работы ГОК проектная мощность составит 7 млн руды в год. Комплекс ежегодно будет производить 214,7 тысяч тонн никелевого и 63 тысяч тонн медного концентратов. После освоения южной части месторождения Норильск-1 производство на двух очередях вырастет вдвое, до 14 млн тонн. Это позволит производить 55 т платины и палладия ежегодно.
Объём инвестиций в строительство первой очереди составит порядка 500 млрд рублей.
Общие запасы Черногорского месторождения оцениваются в более чем 130 млн тонн руды, а южной части месторождения Норильск-1 — в 447 млн тонн. Освоение залежей рассчитано на полвека. Ожидается, что Черногорский ГОК станет вторым центром добычи палладия и платины в России.
Говоря о значимости комплекса для региона, Михаил Котюков отметил: «Для края это развитие промышленного потенциала, налоговые поступления, новые рабочие места. И повод для гордости — ещё одно мощное производство формируется у нас, в одном из ведущих экономических центров России».
Отработка запасов Черногорского месторождения — первый этап создания в Норильском промышленном районе крупного горно-металлургического комплекса. Реализуют его предприятия группы «Альянс» и «Русская Платина».