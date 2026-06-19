Черногорский ГОК на севере края отгрузит первый концентрат из руды к концу года

Первые партии медного и никелевого концентратов планируют здесь получить уже в ноябре текущего года. Более подробно о завершающих этапах строительства рассказал генеральный директор ООО «Черногорская ГРК» Ахмед Бажаев. По его словам, с февраля в карьере ведутся горные работы. Сейчас на фабрике монтируют основное технологическое оборудование, проходят испытания электротехнических систем. На ТЭЦ завершены основные строительно-монтажные работы, подан газ, идут пусконаладочные работы генерирующих установок.