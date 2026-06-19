Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят ввести налоговый вычет до 400 тысяч на свадьбы

Депутат Нечаев предложил ввести налоговый вычет на свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет в размере до 400 тыс. рублей на свадьбу. Это станет своеобразным свадебным подарком от государства. С подобной инициативой выступил депутат ГД Алексей Нечаев.

«Свадьба — это большие расходы, это большая радость, молодые радуются, у них трогательный момент, но все это стоит очень много денег. Поэтому мы предложили сделать вычет, хотя бы в таком небольшом объеме — 400 тыс. рублей», — сказал он для ТАСС.

Парламентарий уточнил, если вычет в 400 тыс. рублей умножить на 13% НДФЛ, получается максимальный возврат 52 тыс. рублей. Но если свадебные расходы не достигают этого лимита, то и компенсация будет меньше.

Также в Госдуме предложили увеличить лимиты налоговых вычетов на образование и лечение.

Как информировал KP.RU, 25% россиян ежегодно оформляют налоговый вычет, однако 28% ни разу не подавали на него.