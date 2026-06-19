Большинство опрошенных россиян потратят до 100 тыс. рублей на детский отдых

Лагерь в качестве одного из вариантов летнего досуга детей рассматривают свыше половины (55%) родителей, однако лишь 19% уже купили путевки. Среди распространенных форматов самым популярным оказался спортивный лагерь — 24% респондентов назвали его наиболее интересным для своего ребенка. В топ-5 привлекательных для россиян форматов также вошли загородный лагерь (23%), лагерь с ИТ-уклоном (17%), языковой (15%) и обычный городской лагерь дневного пребывания (11%). Выбирая место отдыха для своего ребенка, родители обращают внимание на ряд важных факторов, в первую очередь — это возможность отправиться в лагерь вместе со знакомыми детьми и наличие интересной программы занятий (по 27%), общая репутация заведения (26%), а также комфорт проживания и качество медицинского сопровождения (по 25%).