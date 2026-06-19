Жилье, депозит или доллары: куда казахстанцам выгоднее вложить 1 млн тенге в 2026 году

Недвижимость долгое время считалась одним из основных вариантов инвестирования в Казахстане — либо купить на этапе котлована и продать после сдачи объекта, либо зарабатывать на аренде квартиры. Однако ситуация постепенно меняется: жилье становится менее привлекательным из-за роста порога вхождения на рынок, доллар вновь постепенно дорожает, а депозиты сохраняют высокие ставки. Поэтому казахстанцы начинают искать альтернативы в виде депозитов и долларов. Как сообщает Telegram-канал Qazaq Expert Club, финансист Саида Тлеуленова подсчитала плюсы и минусы каждого из указанных вариантов при наличии сравнительно небольшой суммы денег — 1 млн тенге. Депозит как самый простой вариант Как отмечает эксперт, в текущей макроэкономической ситуации в Казахстане наиболее привлекательным инструментом для сохранения капитала остаются тенговые депозиты. Они сохраняют высокий процент вознаграждения, так как базовая ставка Нацбанка остается высокой (17%), а инфляция в то же время снизилась (10,4%). «Это означает, что вкладчики сохраняют положительную реальную доходность, чего не было во многие предыдущие периоды», — отмечает эксперт. При этом она называет такой вариант наиболее понятным и простым для большинства казахстанцев при сумме в 1 млн тенге. Это позволяет добиться: сохранности средств — наличие государственной гарантии защищает от рисков их потери; предсказуемый доход — ставка вознаграждения известна заранее и закрепляется договором на определенный срок; не требует специальных знаний — открыть любой вид депозита в зависимости от своих целей можно через мобильные приложения банков. В свою очередь напомним, что и депозиты могут иметь свои нюансы, игнорирование которых грозит неудобствами и даже финансовыми потерями. Доллар как инвестиционный инструмент Другим популярным решением в течение многих лет оставалось инвестирование в иностранную валюту, и чаще всего выбор казахстанцев выпадает на доллар США. Как отмечает эксперт, такой вариант подходит именно как инструмент страхования валютных рисков, а не способ заработка или приумножения капитала. «Покупка долларов имеет смысл прежде всего как элемент диверсификации. Для многих казахстанцев разумным решением может стать распределение накоплений между тенговыми инструментами и валютой», — отмечает финансист. Это связано с тем, что при стабильном курсе тенге и высоких ставках по депозитам доллар и другие иностранные валюты могут даже оказаться менее выгодными. В свою очередь напомним, что подобный сценарий как раз реализовался во второй половине 2025-го и в первом квартале текущего года. Недвижимость как инвестиционный инструмент Жилье как вариант для вложения может оказаться недоступным при наличии всего 1 млн тенге из-за растущих цен. Эта сумма может послужить лишь стартовым капиталом для накопления или их вложения в отдельные инвестиционные инструменты, связанные с рынком недвижимости. «При этом рынок жилья остается дорогим. По данным рынка, цены на недвижимость продолжают расти быстрее инфляции, а стоимость квадратного метра в новостройках превышает 600 тыс. тенге. Поэтому при сумме в 1 млн тенге недвижимость пока сложно рассматривать как полноценный инвестиционный инструмент», — отмечает Саида Тлеуленова. В результате среди трех вариантов наиболее выгодным и удобным эксперт считает банковский депозит — он может оказаться самым оптимальным решением на горизонте одного-двух лет. Однако в то же время она указывает, что при такой сумме выбор действий у казахстанцев может быть гораздо шире. Альтернативный вариант для казахстанцев Как отмечает эксперт, суммы в 1 млн тенге может оказаться достаточно для создания нового источника дохода в виде инвестиций в собственный бизнес или развитие предпринимательской деятельности в сфере услуг, онлайн-торговли, образования, цифровых сервисов, маркетинга, логистики или самозанятости. Такой вариант может оказаться более доходным в сравнении с депозитом, который при текущих ставках способен принести условно 150−180 тыс. тенге дохода в год. Однако в то же время увеличатся риски, которые неизбежны при предпринимательстве. «На мой взгляд, главный вывод для 2026 года выглядит так: если задача — сохранить капитал, наиболее рациональным выбором остается депозит; если задача — снизить валютные риски, часть средств можно держать в долларах; если цель — накопление на жилье, 1 млн тенге может стать первым шагом к будущей покупке недвижимости. Но если речь идет о долгосрочном росте капитала, то наиболее интересной инвестицией остается создание собственного источника дохода через предпринимательство, технологии, образование и развитие человеческого капитала», — заключает Саида Тлеуленова.