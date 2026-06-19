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Россияне массово отказываются от банковских карт

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению популярности физических пластиковых карт среди россиян, которые всё активнее осваивают современные цифровые способы оплаты. Как отмечают аналитики, пользователи массово переходят на использование pay-сервисов и Системы быстрых платежей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ярким примером служит статистика ВТБ: за первые четыре месяца года оборот по платежам через специальные сервисы вырос на 44%, а через СБП — на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме этого, клиенты банка стали использовать платёжные стикеры более чем в полтора раза чаще, а после перезапуска цифровой карты в 2025 году её доля в портфеле выросла в 1,6 раза.

Эту тенденцию подтверждают и в ПСБ, где доля цифровых дебетовых карт уже достигла в среднем 40% от общего объёма эмиссии. В банке объясняют этот рост простотой и высокой скоростью выпуска виртуального «пластика».

Эксперты вспоминают, что похожий всплеск популярности цифровые карты переживали несколько лет назад во время массового перехода на оплату смартфонами и активного развития СБП.

По мнению начальника управления дебетовых карт и партнёрских программ ПСБ Натальи Розенберг, переход на цифровые форматы выгоден и самим банкам. Эта технология является безопасной, удобной и экологичной, позволяя финансовым организациям существенно снижать расходы на выпуск и обслуживание карт.

Прогнозы указывают на то, что по мере дальнейшего развития бесконтактной платёжной инфраструктуры цифровые аналоги будут всё активнее вытеснять классический пластик.