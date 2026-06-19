Полтысячи счастливых и здоровых ребят: как проводят лето дети угольщиков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этим летом более 550 детей сотрудников предприятий СУЭК-Красноярск проведут каникулы в оздоровительных лагерях и санаториях по всей стране — от Приморья до Кавказских Минеральных Вод.
Компания традиционно берёт на себя основную часть расходов на детский отдых и оздоровление. Родители оплачивают лишь 10% стоимости путевки, благодаря чему качественный и насыщенный отдых становится доступным для сотен семей горняков.
Одно из любимых мест отдыха и оздоровления — профилакторий «Шахтер» в Бородино. Для ребят здесь ежегодно проводят детские смены, насыщенные не только всевозможными досуговыми мероприятиями, но и с обширной оздоровительной программой с использованием современного медицинского оборудования и технологий.
Не теряют популярность и другие детские центры Красноярского края и Сибири — «Чудолесье», «Солнечный», «Гренада», лагеря Шарыповского муниципального округа, а также санатории Алтая, Ессентуков, Дагестана и Владивостока.
Для многих шахтерских семей такие поездки уже стали доброй традицией.
«Старшая дочь Ирина несколько раз отдыхала в “Чудолесье”, когда училась в школе. Младшие Коля и Вероника про этот лагерь слышали с раннего детства, а в прошлом году впервые отправились туда сами. Впечатления были невероятные, очень понравилось. И в этом году сомнений не было, — они вновь поехали туда, — рассказывает заместитель главного энергетика Бородинского разреза Дмитрий Касимов. — Каждое лето организаторы придумывают интересные форматы. В этот раз смена называется “Земля Санникова”. Надеюсь, что ребята привезут домой море эмоций и ярких впечатлений».
Более полутысячи путевок — это не просто цифра. Это месяцы активного отдыха, новые друзья, спортивные достижения, творческие открытия и укреплённое здоровье детей. Программа детского отдыха и оздоровления — одно из важных направлений социальной политики СУЭК-Красноярск. Обеспечение сотрудников и членов их семей оздоровительными путёвками закреплено в коллективных договорах, которые действуют на всех предприятиях Компании в Красноярском крае. Этим документом предусмотрены и другие льготы для членов трудовых коллективов сверх установленных Трудовым кодексом РФ. Среди них — дополнительное медицинское страхование, бесплатная сезонная вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита, дотирование расходов на питание, услуги ЖКХ, бесплатный пайковый уголь сотрудникам и пенсионерам, проживающим в домах без центрального теплоснабжения, денежные выплаты в сложных жизненных ситуациях и другие.