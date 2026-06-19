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В Омской области начали ремонт трассы Тара — Усть-Ишим

Работы ведутся на отрезке 199−209 км в Тевризском районе в рамках нацпроекта и региональных программ.

Источник: Om1 Омск

Дорожные службы приступили к ремонту очередного участка трассы Тара — Усть-Ишим. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, модернизация дороги имеет ключевое значение для обеспечения транспортной доступности и безопасности жителей северных территорий региона.

Работы ведутся на участке 199−209 км в Тевризском районе. Сейчас подрядная организация выполняет ликвидацию неровностей с применением технологии холодной регенерации. Метод позволяет восстанавливать конструктивные слои дорожного полотна с добавлением щебёночно-песчаной смеси и цемента.

После этого на участке протяжённостью 9,21 км уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и обустроят остановочные пункты.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

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