В Омской области начали ремонт трассы Тара — Усть-Ишим

Дорожные службы приступили к ремонту очередного участка трассы Тара — Усть-Ишим. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По его словам, модернизация дороги имеет ключевое значение для обеспечения транспортной доступности и безопасности жителей северных территорий региона.
Работы ведутся на участке 199−209 км в Тевризском районе. Сейчас подрядная организация выполняет ликвидацию неровностей с применением технологии холодной регенерации. Метод позволяет восстанавливать конструктивные слои дорожного полотна с добавлением щебёночно-песчаной смеси и цемента.
После этого на участке протяжённостью 9,21 км уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку и обустроят остановочные пункты.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».