Повысить надежность: в рамках Серной программы «Норникель» заменил два котла-утилизатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Серная программа «Норникеля» продолжает совершенствоваться: на Надеждинском металлургическом заводе заменили два котла-утилизатора.
Котлы-утилизаторы стоят в цепочке прохождения технологического газа через слои контактного аппарата. Они выполняют две функции. Во-первых, забирают тепло из технологического газа и передают его воде — так работает автономная система отопления цеха. Во-вторых, участвуют в технологическом процессе получения кислоты из диоксида серы, поясняет начальник цеха по производству и нейтрализации серной кислоты Надеждинского металлургического завода (НМЗ) Илья Манохин.
Прежнее оборудование отработало на первой технологической линии производства серной кислоты НМЗ с момента запуска первого этапа Серной программы в 2023 году. Новые котлы — отечественного производства с доработанной конструкцией — повысят надежность проекта.
Максимальный вес одного из элементов котла-утилизатора — 18 т, поэтому подъем и перемещение таких конструкций внутри действующего производства потребовали предварительной проработки и подготовки. На сегодняшний день блоки уже установлены на позиции, проведены обвязка, сварочные работы по трубной части, подключение электрики и контрольно-измерительных приборов.
«Мы на завершающей стадии процесса. Приступили к разогреву первой линии производства серной кислоты и запуску ее в работу вместе с новыми котлами», — говорит Илья Манохин.
Пока первая линия готовится к запуску после замены котлов, вторая и третья линии производства серной кислоты продолжают утилизировать диоксид серы. С начала года цех переработал около 300 000 т диоксида серы. Основные объемы по плану придутся на вторую половину года, когда предприятие выйдет на максимальные показатели.
Кроме того, впереди этап технического перевооружения, который позволит улучшить отдельные технологические параметры и повысить надежность оборудования. Замена котлов-утилизаторов на первой линии — часть этого планового процесса. На второй линии аналогичная замена запланирована на 2027 год.
Напомним, Серная программа «Норникеля» — крупнейший экологический проект компании — не имеет аналогов в мире по своим масштабам и является крупнейшим проектом Федеральной программы «Чистый воздух». Запуск первой очереди «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе состоялся 25 октября 2023 года. В апреле 2026 года программа вышла на финишную прямую. Общий объем инвестиций в Серную программу оценивается более чем в 250 млрд рублей.