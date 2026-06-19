Повысить надежность: в рамках Серной программы «Норникель» заменил два котла-утилизатора

Пока первая линия готовится к запуску после замены котлов, вторая и третья линии производства серной кислоты продолжают утилизировать диоксид серы. С начала года цех переработал около 300 000 т диоксида серы. Основные объемы по плану придутся на вторую половину года, когда предприятие выйдет на максимальные показатели.