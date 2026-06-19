Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Стоимость двух первых по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 05:21 мск биткойн снижался на 2,57% и находился на уровне $62 977. Курс Ethereum снижался на 2,77%, до $1 707.
По данным Coinmarketcap на 19 июня, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,17 трлн. Из них $1,26 трлн (58,1%) приходится на биткойн, $205,8 млрд (9,5%) — на Ethereum.
Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 120 тыс. трейдеров на сумму $468,23 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $376,75 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $91,43 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Aster в паре ETHUSDT стоимостью $10,49 млн.