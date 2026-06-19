Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 120 тыс. трейдеров на сумму $468,23 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $376,75 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $91,43 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Aster в паре ETHUSDT стоимостью $10,49 млн.