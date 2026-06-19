В УЗГА назвали главные преимущества самолета УТС-800 перед аналогами

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Российский учебно-тренировочный самолет УТС-800 обладает рядом преимуществ перед аналогами, включающими экономичность в эксплуатации, современное техническое оснащение и полную технологическую независимость производства. Об этом рассказала ТАСС на Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, входит в Союз машиностроителей России) Екатерина Згировская.
«Поскольку на мировом рынке существует ряд подобных машин — от популярного швейцарского Pilatus PC-7 и его американского “родственника” Beechcraft T-6 Texan II до, например, чешско-австрийского DART-450, — мы видим свои сильные стороны в следующем: низкая стоимость летного часа в классе, технологичность и практика, технологическая независимость [производства]», — сказала она.
По ее словам, УТС-800 превосходит конкурентов за счет экономичного отечественного турбовинтового двигателя ВК-800, существенно снижающего стоимость летного часа. Кроме того, она отметила, что УТС-800 — реально существующий борт с отличными показателями маневренности, оснащенный системами спасения летчиков с нулевой высоты и передовой навигацией. Главным же преимуществом комплекса, по словам Згировской, является его полная технологическая независимость от иностранных поставщиков. «Это гарантирует стабильность поставок и сервиса для любого заказчика, особенно заказчика, который подвергается санкционному давлению Запада, который делает ставку на долгосрочное и надежное партнерство», — добавила она.
Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» проходит в Минске с 17 по 19 июня.