В УЗГА назвали главные преимущества самолета УТС-800 перед аналогами

По ее словам, УТС-800 превосходит конкурентов за счет экономичного отечественного турбовинтового двигателя ВК-800, существенно снижающего стоимость летного часа. Кроме того, она отметила, что УТС-800 — реально существующий борт с отличными показателями маневренности, оснащенный системами спасения летчиков с нулевой высоты и передовой навигацией. Главным же преимуществом комплекса, по словам Згировской, является его полная технологическая независимость от иностранных поставщиков. «Это гарантирует стабильность поставок и сервиса для любого заказчика, особенно заказчика, который подвергается санкционному давлению Запада, который делает ставку на долгосрочное и надежное партнерство», — добавила она.