Ремонт дороги на пересечении Океанского проспекта и Фонтанной осложнил движение во Владивостоке

Напомним, в минувший понедельник, 15 июня, стартовали работы по замене изношенных контрольных подземных кабелей на перекрёстке улицы Фонтанной и Океанского проспекта. В ходе работ также планируется установка новых опор и модернизация светофорного оборудования. Все мероприятия, включая восстановление благоустройства и асфальтирование, подрядная организация обязана завершить до конца июля.