Ремонт дороги на пересечении Океанского проспекта и Фонтанной осложнил движение во Владивостоке

Дорожные работы идут на пересечении Океанского проспекта и улицы Фонтанной во Владивостоке. Из-за ремонта проезд на этом участке затруднён: для движения с Фонтанной в сторону Алеутской временно выделена лишь одна полоса, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.
Водителям советуют избегать этого участка и использовать альтернативные маршруты — например, проехать через улицу Комарова или переулок Павленко.
Напомним, в минувший понедельник, 15 июня, стартовали работы по замене изношенных контрольных подземных кабелей на перекрёстке улицы Фонтанной и Океанского проспекта. В ходе работ также планируется установка новых опор и модернизация светофорного оборудования. Все мероприятия, включая восстановление благоустройства и асфальтирование, подрядная организация обязана завершить до конца июля.