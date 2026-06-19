RSBI: 50% компаний МСП готовы инвестировать в 2026 году в развитие

Вместе с тем структура инвестиционного финансирования у МСП смещается в сторону кредитов: опора только на собственные доходы снижается, тогда как готовность совмещать их с кредитами или даже делать ставку в основном на заемные средства растет. Так, доля МСП, готовых инвестировать за счет своих ресурсов, составила 51% — это на 11 п.п. меньше, чем в 2024 году.