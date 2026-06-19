RSBI: 50% компаний МСП готовы инвестировать в 2026 году в развитие

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Половина российских компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) готовы инвестировать в 2026 году в развитие бизнеса, но многие ждут подходящего момента. Об этом говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют ПСБ, общественная организация «Опора России» и Magram Market Research (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«В целом половина МСП готова инвестировать в 2026 году, но многие компании ждут более подходящего момента. Так, половина МСП (51%) сообщила о намерении вкладывать средства в развитие своего бизнеса в 2026 году, однако за 5 месяцев только 24% реально начали инвестировать, а 27% — пока еще только планируют», — указано в исследовании.
После активного сокращения объема инвестиций за последние два года МСП в большей степени настроены наращивать вложения на фоне ожиданий снижения ключевой ставки. Среди готовых к инвестициям, 46% (+15 процентных пунктов (п.п.) за год) собираются вложить больше, чем годом ранее. Одновременно сократилась доля тех, кто планирует инвестировать меньше, — до 11%.
Вместе с тем структура инвестиционного финансирования у МСП смещается в сторону кредитов: опора только на собственные доходы снижается, тогда как готовность совмещать их с кредитами или даже делать ставку в основном на заемные средства растет. Так, доля МСП, готовых инвестировать за счет своих ресурсов, составила 51% — это на 11 п.п. меньше, чем в 2024 году.
На фоне текущей экономической конъюнктуры бизнес больше вынужден совмещать собственные средства с кредитами (33%, +10 п.п. с 2024 года), либо в основном привлекать кредиты и займы (14%, +6 п.п.).
Одновременно МСП активнее привлекают вложения со стороны акционеров (8%, +2 п.п.). Часть бизнеса ищет более устойчивые формы докапитализации там, где долговая нагрузка уже выглядит чувствительной.