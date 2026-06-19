Продукцию «Сделано в Хабаровском крае» представят на Международном форуме

Также делегация края намерена принять участие в пленарной сессии под руководством главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, также запланированы выступления в качестве спикеров: Мария Радченко расскажет об опыте организации и проведения масштабных гастрономических мероприятий в рамках Фестиваля русской кухни, а также работе по продвижению продукции под брендом «Сделано в Хабаровском крае» как в регионе, так и за его пределами.