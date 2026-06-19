Продукцию «Сделано в Хабаровском крае» представят на Международном форуме

Делегация Хабаровского края примет участие в XII Международном форуме «Неделя российского ритейла». Крупнейшее деловое событие для сферы торговли, которое объединит более 8 тысяч участников со всей страны, пройдет в Москве с 22 по 25 июня. Представители органов власти, топ-менеджмент розничных сетей, производители и поставщики продукции и оборудования в рамках экспертных сессий, дискуссий и круглых столов обсудят технологии, инновации и новые вызовы в отрасли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Центром притяжения на форуме станет масштабная выставка, где будет представлена продукция, выпускаемая под единым региональным брендом “Сделано в Хабаровском крае”», — .отметили в региональном министерстве промышленности и торговли.
Как рассказала заместитель министра по вопросам развития потребительского рынка Мария Радченко, наш регион впервые будет столь широко представлен на «Неделе российского ритейла». В рамках исполнения поручений губернатора Дмитрия Демешина по продвижению товаров местных производителей, на экспозоне будет организован павильон «Сделано в Хабаровском крае» площадью около 45 кв. метров.
«Свою продукцию — а это более 170 видов товарных позиций, — представит 21 участник регионального бренда. Посетители смогут попробовать мед, воду, снеки, колбасные изделия и деликатесы, рыбную продукцию и несколько видов икры, оценить изделия из меха, добытого в регионе, текстиля и дерева, а также одежду и украшения от наших талантливых дизайнеров. Продажа на выставке не предусмотрена, главная цель мероприятия — презентация и поиск новых партнеров», — рассказала Мария Радченко.
Также делегация края намерена принять участие в пленарной сессии под руководством главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, также запланированы выступления в качестве спикеров: Мария Радченко расскажет об опыте организации и проведения масштабных гастрономических мероприятий в рамках Фестиваля русской кухни, а также работе по продвижению продукции под брендом «Сделано в Хабаровском крае» как в регионе, так и за его пределами.