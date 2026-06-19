Россиянам рассказали о влиянии цифрового рубля на наличные

Трачук добавил, что оценить фактическое воздействие цифрового рубля на спрос на банкноты пока сложно. Вместе с тем, по его словам, имеющиеся у Гознака IT-наработки и экспертиза в кибербезопасности открывают возможности для участия в этой сфере.