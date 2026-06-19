Туристам в Приморье обещали не мешать ремонтом курортной трассы в пиковый сезон

Начался ремонт со скандала: подрядчик ООО «ДСК» получил «беспрецедентную», по словам губернатора Олега Кожемяко, сумму на выполнение работ — 600 миллионов рублей, но работы затянул настолько, что в итоге попал в реестр недобросовестных поставщиков. Туристы изнывали в многочасовых заторах на перекопанной и брошенной рабочими трассе, а тайфуны только усугубляли бездорожье.