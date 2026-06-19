Туристам в Приморье обещали не мешать ремонтом курортной трассы в пиковый сезон

10 километров трассы ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктуры для жизни». Сейчас работы ведутся на участке между населёнными пунктами Филипповка и Занадворовка, готовность участка — 30%. Уже выполнены следующие работы: формирование откосов, замена слабых грунтов на скальник, подготовка основания из щебёночно-песчаной смеси. Старое асфальтобетонное покрытие демонтировано частично. Покрытие будет укреплено методом холодной регенерации для продления срока службы.
Так как транспортный поток на трассе усилится с началом активного туристического сезона, а альтернативных способов добраться на побережье Хасанского района нет, работы будут приостанавливать в дни наибольшего трафика. Подрядчик «Стройсервис» также рассматривает возможность организации дорожных работ в ночное время.
В прошлом году на трассе Раздольное — Хасан в рамках нацпроекта отремонтировали участок между Занадворовкой и Виневитино, дороги в районе Славянки, Гвоздево, Краскино и Безверхово, в общей сложности 40 километров. Протяжённую «курортную» трассу ремонтируют участками с 2022 года.
Начался ремонт со скандала: подрядчик ООО «ДСК» получил «беспрецедентную», по словам губернатора Олега Кожемяко, сумму на выполнение работ — 600 миллионов рублей, но работы затянул настолько, что в итоге попал в реестр недобросовестных поставщиков. Туристы изнывали в многочасовых заторах на перекопанной и брошенной рабочими трассе, а тайфуны только усугубляли бездорожье.
Подрядчик пытался оспорить решение о включении в «чёрный список», приобщив к иску сфабрикованные документы. В процессе расследования этой преступной схемы были возбуждены уголовные дела по пяти статьям: мошенничество, фальсификация доказательств по гражданскому делу, а также дача взятки, получение взятки и посредничество при передаче взятки.