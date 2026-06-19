Цифровой рубль меняет правила: в Гознаке оценили судьбу наличных

Он отметил, что цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, формально не вступает с ними в прямую конкуренцию. Однако его внедрение неизбежно окажет влияние на структуру денежных расчетов и распределение различных способов оплаты.