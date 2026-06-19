Цифровой рубль меняет правила: в Гознаке оценили судьбу наличных

Появление цифрового рубля способно изменить соотношение между наличными и безналичными расчетами в России. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Гознака Аркадий Трачук.
Он отметил, что цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, формально не вступает с ними в прямую конкуренцию. Однако его внедрение неизбежно окажет влияние на структуру денежных расчетов и распределение различных способов оплаты.
Как ранее пояснял Центробанк, наличные деньги представлены банкнотами и монетами, а безналичные — средствами на банковских счетах. Цифровой рубль должен дополнить существующую систему денежного обращения, предоставив гражданам и организациям еще один вариант проведения платежей.
По словам Трачука, пока невозможно точно спрогнозировать, как запуск новой формы валюты скажется на спросе на наличные деньги и объемах выпуска банкнот. Вместе с тем Гознак рассматривает новые возможности для применения своих компетенций в сфере информационных технологий и защиты данных.
Одним из перспективных направлений глава компании назвал использование смарт-контрактов на платформе цифрового рубля. По его словам, такие решения могут быть интегрированы в государственные информационные системы, эксплуатацией и развитием которых занимается Гознак.
Кроме того, предприятие видит потенциал в создании сервисов для подключения к платформе цифрового рубля. Речь идет о предоставлении инфраструктурных мощностей на базе собственных дата-центров по модели «инфраструктура как сервис», что позволит организациям упростить доступ к новой платежной системе.
Согласно действующему графику внедрения, крупнейшие российские банки должны обеспечить возможность проведения операций с цифровыми рублями с 1 сентября текущего года. В дальнейшем требования по подключению к новой системе будут постепенно распространены и на другие кредитные организации страны.
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