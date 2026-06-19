В РФ запустили онлайн-платформу образовательных программ ведущих университетов

«Для АПК сегодня особенно важны специалисты, которые готовы учиться, быстро осваивать новые технологии и применять их на практике. Интеграция программ наших вузов в онлайн-платформу Роскачества делает дополнительное профессиональное образование более доступным для аграриев из разных регионов страны. Это возможность повысить квалификацию, перенять лучшие отраслевые практики и получить востребованные в современном сельском хозяйстве знания», — рассказала заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.