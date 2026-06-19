В РФ запустили онлайн-платформу образовательных программ ведущих университетов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскачество объявило о запуске федеральной онлайн-платформы программ дополнительного профессионального образования ведущих российских государственных университетов. Об этом рассказали ТАСС в организации.
«Запуск онлайн-платформы программ дополнительного профессионального образования — стратегический шаг к объединению лучших академических ресурсов. Сегодня внедрение национальной идеологии качества и повышение эффективности отраслей национальной экономики возможно только за счет увеличения числа профессионалов и построения гибкой системы их переподготовки. Уверен, платформа станет важным инструментом для развития кадрового потенциала нашей страны», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.
По данным организации, цель проекта — усиление кадрового потенциала в реальных секторах российской экономики для решения задач по повышению производительности труда, совершенствованию бизнес-процессов, развитию экспортного потенциала отечественных предприятий. В рамках проекта вузы осуществляют размещение программ на онлайн-платформе, тогда как Роскачество помогает формировать устойчивый спрос на них, привлекая целевую аудиторию.
На платформе уже представлены программы 15 флагманских аграрных университетов России. В дальнейшем планируется интегрировать в онлайн-платформу и представить программы медицинских, технических и промышленных вузов.
«Для АПК сегодня особенно важны специалисты, которые готовы учиться, быстро осваивать новые технологии и применять их на практике. Интеграция программ наших вузов в онлайн-платформу Роскачества делает дополнительное профессиональное образование более доступным для аграриев из разных регионов страны. Это возможность повысить квалификацию, перенять лучшие отраслевые практики и получить востребованные в современном сельском хозяйстве знания», — рассказала заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.
Все образовательные программы проходят экспертную оценку и отбор, а также соответствуют ключевым задачам развития отраслей экономики, подчеркнули в Роскачестве. Преподаватели — представители высшего академического звена: доктора наук, исследователи и практики. Обучение осуществляется как на платной, так и на бюджетной основе, в очном или заочном форматах.