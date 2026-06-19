Следи за грузом: в НСО появится новый пост весогабаритного контроля

На 23-м километре трассы К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» начался капитальный ремонт с устройством нового пункта весового и габаритного контроля. По информации Территориального управления автодорог НСО, подрядчику предстоит смонтировать новое весоизмерительное оборудование на П-образной опоре, полностью обновить дорожное покрытие и обустроить прилегающую инфраструктуру.
На сегодняшний день полностью выполнено фрезерование старого покрытия и устройство верхнего слоя основания асфальтобетона. Для безопасности движения здесь будет установлено освещение, барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесена разметка. Ввод нового пункта весогабаритного контроля в эксплуатацию намечен на 25 сентября 2026 года. Это позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения габаритов и массы проезжающего транспорта, что снизит нагрузку на дорожное полотно и продлит срок его службы.
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Виталий Злодеев