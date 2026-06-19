Около трети опрошенных россиян испытывают тревогу перед каждым путешествием

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около трети — 32% — опрошенных россиян испытывают тревогу перед каждым путешествием, больше всего они переживают из-за возможного опоздания на рейс или забытых дома документах. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно» и сервиса онлайн-бронирования авторских туров «Трипстер» (текст есть у ТАСС).
«Только 18% опрошенных ни разу не испытывали тревогу перед путешествием, в то время как около трети (32%) беспокоятся о каждой предстоящей поездке, а для 72% напряжение достигает пика накануне отправления. При этом обратный путь вызывает гораздо меньше тревоги — лишь 10% респондентов признались, что переживают за каждую такую поездку. Тем не менее, хотя бы раз такое ощущение возникало у 75% из них», — отмечают эксперты.
Почти половина (48%) опрошенных, сталкивающихся с тревогой перед путешествием, больше всего боятся опоздать на рейс, еще 47% опасаются забыть важные документы или багаж. Около трети опрошенных (38%) тревожатся из-за возможной болезни во время поездки. При этом 35% респондентов и вовсе не могут определить причину собственного переживания.
Наиболее серьезным фактором, который может испортить поездку, респонденты считают несоответствие ожиданий и реальности: 32% из них беспокоятся, что отпуск не оправдает вложенных усилий и средств. У 31% опрошенных тревогу вызывает большой объем недоделанных задач, которые накапливаются перед отпуском, а у 29% волнение нарастает из-за потребления тревожного контента. Каждый пятый (19%) респондент склонен к переживаниям из-за прошлого негативного опыта, отмечается в исследовании.
Согласно опросу, опасения путешественников чаще всего не подтверждаются на практике. Более половины респондентов (53%) сообщили, что их тревога перед отпуском никогда не оправдывалась, а реальные неприятности в поездках происходили у 3% участников исследования. Чтобы снизить тревогу, большинство предпочитают дополнительно перепроверять детали: от документов (72%) до безопасности в квартире (44%). Также часть респондентов уделяет особое внимание подготовке — 38% из них тщательно упаковывают ценные вещи, а 35% стараются детально распланировать маршрут. Кроме того, почти треть (30%) опрошенных выполняют дорожные ритуалы, чтобы поездка точно прошла хорошо.
При этом полностью избавиться от тревоги удается немногим. Только 23% респондентов сообщили, что подобные действия помогают им полностью успокоиться, тогда как для большинства (71%) они лишь частично снижают уровень беспокойства. У большинства тревога исчезает полноценно только в момент заселения (30%), по прибытии в страну или город отдыха (25%) или же спустя день после дороги (22%).
В опросе приняли участие 1 111 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.