Около трети опрошенных россиян испытывают тревогу перед каждым путешествием

«Только 18% опрошенных ни разу не испытывали тревогу перед путешествием, в то время как около трети (32%) беспокоятся о каждой предстоящей поездке, а для 72% напряжение достигает пика накануне отправления. При этом обратный путь вызывает гораздо меньше тревоги — лишь 10% респондентов признались, что переживают за каждую такую поездку. Тем не менее, хотя бы раз такое ощущение возникало у 75% из них», — отмечают эксперты.