Росавтодор взялся за модернизацию трассы Белгород — Мариуполь

«Автодорога Р-150 соединяет приграничный Белгород, административный центр одноименного района Старобельск, значимый логистический хаб и столицу ЛНР — Луганск, самый крупный город и столицу Донбасса — Донецк, а также большой портовый центр на берегу Азовского моря — Мариуполь».