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Росавтодор взялся за модернизацию трассы Белгород — Мариуполь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожники проведут комплексное улучшение федеральной автодороги Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь, сообщили в пресс-службе дорожного агентства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожники проведут комплексное улучшение федеральной автодороги Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь, сообщили в пресс-службе дорожного агентства.

«Автодорога Р-150 соединяет приграничный Белгород, административный центр одноименного района Старобельск, значимый логистический хаб и столицу ЛНР — Луганск, самый крупный город и столицу Донбасса — Донецк, а также большой портовый центр на берегу Азовского моря — Мариуполь».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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