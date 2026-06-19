МТС: складные смартфоны становятся все более массовыми в России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россияне за пять месяцев 2026 года купили 42 тыс. складных смартфонов, потратив 3,9 млрд рублей — это рекорд в количественном выражении за всю историю, сообщил ТАСС оператор связи МТС.
Согласно данным оператора, число проданных складных гаджетов неуклонно росло с 2022 года, когда за те же пять месяцев их было реализовано 24 тыс. штук на сумму 2,8 млрд рублей. «Категория становится все более массовой», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
Если сравнивать в штуках с январем — маем 2024 года, спрос на складные смартфоны вырос примерно на 50%. Сравнение с 2025 годом свидетельствует о росте на 30%.
В МТС говорят, что складной форм-фактор устройств привлекает все больше россиян в последние годы. Средняя стоимость таких устройств, по его данным, сейчас составляет 92,6 тыс. рублей. Самые популярные модели по числу проданных — Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 от Samsung, а также модель MIX FLIP от Xiaomi.