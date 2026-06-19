МТС: складные смартфоны становятся все более массовыми в России

В МТС говорят, что складной форм-фактор устройств привлекает все больше россиян в последние годы. Средняя стоимость таких устройств, по его данным, сейчас составляет 92,6 тыс. рублей. Самые популярные модели по числу проданных — Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 от Samsung, а также модель MIX FLIP от Xiaomi.