Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переводы из России составили восьмую часть ВВП Армении в 2025 году

Объем переводов из России в Армению приблизился к четырем млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на Россию пришлось около четырех млрд долларов денежных переводов в Армению, что составляет одну восьмую ВВП республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ республики.

Общий объем переводов из России составил 3,9 млрд долларов при ВВП страны в 29,5 млрд долларов за прошлый год. Для сравнения, из США в Армению поступило 733,8 млн долларов, из Великобритании — 207,3 млн долларов, из Швейцарии — 131,9 млн долларов.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Армения понесет значительные потери, отвернувшись от России и сделав выбор в пользу Европы. Порядка 1,5 млрд долларов республика может потерять в туристической отрасли.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщал, что обсуждается вопрос о положении Армении в организации на фоне неуплаты членских взносов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше