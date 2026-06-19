«Перебои с бензином в Хабаровском крае носят локальный характер» — Минэнерго

Министр энергетики края Герман Тютюков сообщил, что ситуация с топливом в Советско-Гаванском и Ванинском районах остается сложной, но контролируемой. По поручению губернатора края он посетил муниципалитеты, чтобы лично оценить ситуацию с топливом. Тютюков объехал автозаправочные станции, пообщался с водителями и операторами, а также провел встречи с владельцами всех 15 АЗС в этих районах.
На совещании министр подробно обсудил с участниками рынка логистику, объемы поставок, ценообразование и текущие запасы. Он выделил конкретные проблемы и предложил пути их решения. В итоге участники договорились, что независимые сети и крупные поставщики лучше скоординируют действия. Это поможет равномерно распределять топливо и предотвратит нехватку бензина в пиковые дни.
— Определенный дефицит все еще есть, но запасы регулярно пополняются, а перебои носят локальный характер. Важно, что мы наладили диалог с бизнесом: решения теперь будут приниматься быстрее, а информация о наличии бензина станет прозрачнее, — прокомментировал Герман Тютюков.
По его данным, накануне в муниципалитеты поступило 25 тонн топлива АИ-92, на подходе еще 32 тонны, все топливо сразу поступает в продажу.
На АЗС «Трансбункер» и «Норт-Стар» теперь продают только бензин АИ-92 и АИ-95 организациям, а для жителей доступно только дизельное топливо. На станциях «Регион» и «Биксур» жители могут приобрести АИ-92 как для заправки автомобиля, так и для моторных лодок. На АЗС «ДВ Регион» тоже можно купить бензин, но с ограничением: не более 30 литров на человека.
Вопросы стабилизации топливного снабжения региона обсуждаются правительством края с федеральным правительством, органами власти и нефтяными компаниями.