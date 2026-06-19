«Перебои с бензином в Хабаровском крае носят локальный характер» — Минэнерго

На АЗС «Трансбункер» и «Норт-Стар» теперь продают только бензин АИ-92 и АИ-95 организациям, а для жителей доступно только дизельное топливо. На станциях «Регион» и «Биксур» жители могут приобрести АИ-92 как для заправки автомобиля, так и для моторных лодок. На АЗС «ДВ Регион» тоже можно купить бензин, но с ограничением: не более 30 литров на человека.