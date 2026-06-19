Можно ли снять пенсионные накопления с жилищного вклада в Казахстане

После повышения порогов минимальной достаточности многие казахстанцы потеряли возможность воспользоваться своими пенсионными излишками на жилье и лечение.
Однако и те, кто успел перевести деньги на жилищный вклад, столкнулись с некоторыми сложностями.
Как отмечает портал «Крыша», после перевода пенсионных накоплений на вклад в жилищные строительные сбережения казахстанец должен оформить ипотеку в течение 6 лет, иначе они вернутся в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).
У казахстанцев, которые успели перевести на жилищные вклады свои пенсионные излишки, может возникнуть вопрос — что именно они могут с ними сделать.
Аналитики отмечают, что погасить уже существующую ипотеку в «Отбасы банке» этими деньгами нельзя.
Дело в том, что законом предусмотрены только три цели использования депозита с пенсионными: для оформления новой ипотеки в «Отбасы банке» на покупку жилья, в том числе с проведением ремонта в рамках одного займа; для рефинансирования ипотеки другого банка; для строительства дома, включая покупку участка под ИЖС или ЛПХ.
По сути, у вкладчиков остается два варианта: продолжить пополнять свой депозит с пенсионными излишками и позже использовать средства на разрешенные цели; уступить свой вклад родственнику, который также сможет купить жилье через «Отбасы банк», рефинансировать ипотеку или построить дом.
Если гражданин перевел часть своих пенсионных накоплений на жилищный вклад, то у него появляется ограничение на снятие этих средств, так как основная цель пенсионных излишков — улучшение жилищных условий.
Поэтому: если вклад закрыть, все накопления из ЕНПФ вернутся в фонд; если депозиту меньше 3 лет, то также «сгорит» государственная премия, которая ежегодно начисляется на жилищные вклады.
Таким образом, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для покупки жилья через «Отбасы банк», строительства дома или рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке.
Также средства можно разместить на депозите в «Отбасы банке» и один раз уступить их близкому родственнику.
При этом использовать пенсионные накопления для погашения действующей ипотеки в «Отбасы банке» нельзя, как и снять эти деньги наличными.