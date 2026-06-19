Можно ли снять пенсионные накопления с жилищного вклада в Казахстане

Дело в том, что законом предусмотрены только три цели использования депозита с пенсионными: для оформления новой ипотеки в «Отбасы банке» на покупку жилья, в том числе с проведением ремонта в рамках одного займа; для рефинансирования ипотеки другого банка; для строительства дома, включая покупку участка под ИЖС или ЛПХ.