ПСБ на Запорожье увеличил финансирование бизнеса на 50%

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Банк ПСБ с начала года одобрил более 2 тыс. кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства Запорожской области на общую сумму 3 млрд рублей. За аналогичный период 2025 года сумма была 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения ПСБ.
«С начала 2026 года ПСБ в Запорожской области одобрил более 2 тыс. кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года при сопоставимом количестве займов (2 тыс.) в регионе было одобрено финансирование на 2 млрд рублей», — привели статистику в банке.
В банке отметили, что наиболее востребованы кредиты среди предприятий розничной и оптовой торговли, ресторанного бизнеса, сельскохозяйственных производителей, компаний промышленного сектора, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также продавцов, работающих на маркетплейсах.