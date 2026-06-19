ПСБ на Запорожье увеличил финансирование бизнеса на 50%

«С начала 2026 года ПСБ в Запорожской области одобрил более 2 тыс. кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года при сопоставимом количестве займов (2 тыс.) в регионе было одобрено финансирование на 2 млрд рублей», — привели статистику в банке.