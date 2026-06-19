Высокотехнологичный экспорт из Москвы в Белоруссию вырос почти на 4%

Наибольший рост в московском ННЭ на данном направлении продемонстрировала легкая промышленность. В первом квартале 2026 года объем ее поставок вырос на 31,7%. За ней следуют товары широкого потребления (+23,3%) и неметаллические материалы и изделия (+20,6%). Как отметили в центре, рост экспорта изделий московского легпрома в Белоруссию обусловлен наращиванием поставок обуви с текстильным верхом, трикотажных футболок и маек, а также прочих готовых текстильных изделий. Увеличение экспорта товаров широкого потребления связано с ростом поставок средств для макияжа и ухода за кожей, моющих средств, книг и других профильных товаров. Поставки товаров отрасли "неметаллические материалы.