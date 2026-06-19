Высокотехнологичный экспорт из Москвы в Белоруссию вырос почти на 4%

В первом квартале текущего года объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы в Белоруссию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,6%, сообщили РБК в Московском экспортном центре.
Согласно данным, наиболее востребованными технологическими отраслями московского экспорта в Белоруссию в первые три месяца текущего года стали электроника и электротехника, доля которых в общем объеме поставок высокотехнологичной продукции на белорусском направлении составила 18,3%, товары широкого потребления (14,6%), металлообрабатывающая и ювелирная промышленность (14,5%), легпром (12,1%), машины и оборудование (10,1%), а также транспортные средства и комплектующие (8,5%).
Среди этих отраслей наибольший рост по сравнению с первым кварталом 2025 года продемонстрировал экспорт в Белоруссию московских товаров легкой промышленности (+32%), широкого потребления (+21,4%), медицинских и фармацевтических изделий (+19,7%), неметаллических материалов и изделий (+18,8%), а также продукции химической промышленности (+18,8%). В то же время снизились объемы поставок полуфабрикатов металлов (-54,3%), транспортных средств и комплектующих (-9,2%), электроники и электротехники (-7,8%), товаров металлообрабатывающей и ювелирной промышленности (-6,2%), а также машин и оборудования (-4,8%).
В целом в московском несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) в Белоруссию доля высокотехнологичных товаров в первом квартале сократилась на 2,3 процентных пункта, составив 72,9%.
Доля столицы в общероссийском объеме экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью по итогам первого квартала на белорусском направлении составила 23,2%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. При этом московский несырьевой неэнергетический экспорт в Белоруссию вырос на 6,8%. В целом по объему ННЭ из Москвы Белоруссия занимает первое место — на это направление приходится 14,8% (-0,3%) поставок.
Наибольший рост в московском ННЭ на данном направлении продемонстрировала легкая промышленность. В первом квартале 2026 года объем ее поставок вырос на 31,7%. За ней следуют товары широкого потребления (+23,3%) и неметаллические материалы и изделия (+20,6%). Как отметили в центре, рост экспорта изделий московского легпрома в Белоруссию обусловлен наращиванием поставок обуви с текстильным верхом, трикотажных футболок и маек, а также прочих готовых текстильных изделий. Увеличение экспорта товаров широкого потребления связано с ростом поставок средств для макияжа и ухода за кожей, моющих средств, книг и других профильных товаров. Поставки товаров отрасли "неметаллические материалы.
и изделия" увеличились из-за роста экспорта полиэтилена, прочих изделий из пластмасс, ламинированной бумаги и картона и т.д.
Ключевыми позициями московского ННЭ в Белоруссию в первом квартале стали проволока из алюминия сечением от 7 мм, корм для собак и кошек, растворимый кофе, нелегированный алюминий, обувь с текстильным верхом (кроме спортивной), прочие пищевые продукты и прочее специальное механическое оборудование.
При этом по итогам 2025 года на первом месте среди московских товаров, поставляемых на белорусском направлении в рамках ННЭ, находились тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы). Алюминиевая проволока находилась на второй позиции, корм для кошек и собак — на третьей, а следом шли алюминиевые сплавы и аппаратура для приема, преобразования и передачи информации. Растворимый кофе занимал шестое место.
За 2025 год экспорт московских товаров для детей в Белоруссию вырос на 20%. Белорусская доля в закупке столичных товаров данной категории составила 33,2%.
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