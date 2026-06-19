В Белоруссии показали беспилотный вертолет для поиска пропавших людей

Дрон оснащен камерой с 30-кратным зумом и качеством изображения 2К, а также инфракрасной камерой и лазерным дальномером, работающим до 1,5 км. Кроме того, дрон переносит IMSI-кэтчер, который обнаруживает смартфоны в радиусе километра с точностью до 50 метров.