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В Белоруссии показали беспилотный вертолет для поиска пропавших людей

Дрон оснащен камерой с 30-кратным зумом и качеством изображения 2К, а также инфракрасной камерой и лазерным дальномером, который работает до 1,5 км.

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белорусский вертолет-беспилотник, предназначенный для поиска потерявшихся или пострадавших людей в труднодоступных районах, показали в Минске на форуме «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Heli-E оперативно выполняет в автоматическом режиме последовательный облет территории и поиск потерявшихся и / или пострадавших в результате ЧС людей в труднодоступной местности», — сказано в информационных материалах на стенде среди белорусской продукции.

Дрон оснащен камерой с 30-кратным зумом и качеством изображения 2К, а также инфракрасной камерой и лазерным дальномером, работающим до 1,5 км. Кроме того, дрон переносит IMSI-кэтчер, который обнаруживает смартфоны в радиусе километра с точностью до 50 метров.

Дрон может патрулировать местность при минимальном участии оператора до 105 минут. Это изделие является совместной разработкой белорусских компаний aOrion и BELTIMSB.

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