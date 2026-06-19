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Как единый QR-код изменит привычки казахстанцев

Все банки второго уровня становятся частью единой системы приема оплаты. Для их клиентов это означает максимум удобств, а для бизнеса — упрощение деятельности. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Вопрос внедрения единого QR-кода для приема платежей поднимался в Казахстане с 2024 года. Процесс разработки и внедрения такого механизма занял два года из-за технических сложностей. Теперь точная дата запуска определена на 19 июля 2026 года.

Единый QR-код будет отличаться наличием стилизованной буквы Q с элементом казахского орнамента. Новый механизм оплаты может упростить процесс для бизнеса и населения, а также привести к более выгодным условиям от банков второго уровня (БВУ).

Главное преимущество единого QR-кода — удобство оплаты товаров или услуг. Казахстанцам больше не придется снимать наличные, переводить деньги на другой счет или носить с собой множество банковских карт. Достаточно будет отсканировать код на терминале любого БВУ через мобильное приложение банка, и деньги спишутся без дополнительных комиссий.

Банки могут улучшить условия по кешбэкам, депозитам и акциям, так как при единой системе оплаты им понадобятся новые конкурентные преимущества.

Для предпринимателей единый QR-код также будет удобен. Обычно им приходилось иметь несколько терминалов для приема оплаты из-за разных систем и комиссий банков. Теперь достаточно будет одного устройства с единым QR-кодом, что упростит бизнес-процессы. Банки также могут пересмотреть условия эквайринга, усиливая конкуренцию.