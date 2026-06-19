Как единый QR-код изменит привычки казахстанцев

Для предпринимателей единый QR-код также будет удобен. Обычно им приходилось иметь несколько терминалов для приема оплаты из-за разных систем и комиссий банков. Теперь достаточно будет одного устройства с единым QR-кодом, что упростит бизнес-процессы. Банки также могут пересмотреть условия эквайринга, усиливая конкуренцию.