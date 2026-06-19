Пермская судоверфь отправила девять секций электросудна «Байкал» в Иркутск

Проект судна разработало ООО «Эмпериум» по заказу ООО «ВодоходЪ». Новое инновационное судно предназначено для путешествий по озеру Байкал. Электросудно рассчитано на 68 человек в режиме круизного судна. В формате прогулочных рейсов на борт примут 152 пассажира.